Разработчики из CI Games официально объявили о том, что уже этой осенью любители «высокоточных» шутеров смогут продолжить свои приключения в полноценном сиквеле Sniper Ghost Warrior Contracts.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Информации о проекте пока практически нет. Известно лишь, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 — это проект для платформ текущего поколения, то есть, он обойдёт стороной консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Нет ни подробностей геймплея, ни анонсирующего видеоролика; есть только изображение, больше напоминающее рекламный плакат. Впрочем, можно предположить, что вторая часть «контрактов» по своей сути будет похожа на первую часть с поправкой на место действия и развитие сюжета.