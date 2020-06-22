Sniper Ghost Warrior Contracts 2 официально анонсирована, релиз уже этой осенью
Разработчики из CI Games официально объявили о том, что уже этой осенью любители «высокоточных» шутеров смогут продолжить свои приключения в полноценном сиквеле Sniper Ghost Warrior Contracts.
Информации о проекте пока практически нет. Известно лишь, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 — это проект для платформ текущего поколения, то есть, он обойдёт стороной консоли PlayStation 5 и Xbox Series X. Нет ни подробностей геймплея, ни анонсирующего видеоролика; есть только изображение, больше напоминающее рекламный плакат. Впрочем, можно предположить, что вторая часть «контрактов» по своей сути будет похожа на первую часть с поправкой на место действия и развитие сюжета.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила