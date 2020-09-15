Ещё во время анонса стратегии Stronghold Warlords разработчики из Firefly Studios сообщили, что в игре будет доступна мирная кампания под названием The Path of Peace, в рамках которой игрокам потребуется не завоёвывать оппонента, а полностью посвятить себя развитию поселения, решению проблем вроде последствий наводнения и увеличению его экономической мощи. Сегодня разработчики представили нашему вниманию полноценную запись игрового процесса-прохождения одной из миссий «мирной» кампании.

реклама

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

Если вам больше интересна вся полнота ощущений от Stronghold Warlords, то придётся ступить на путь войны. Как это выглядит, можно посмотреть здесь.

реклама

Напомним, что релиз Stronghold Warlords был отложен до 26 января. Причина, естественно, коронавирус и самоизоляция, приведшие к снижению темпов производства.