Путь мира: авторы Stronghold Warlords показали 20 минут геймплея экономического режима
Ещё во время анонса стратегии Stronghold Warlords разработчики из Firefly Studios сообщили, что в игре будет доступна мирная кампания под названием The Path of Peace, в рамках которой игрокам потребуется не завоёвывать оппонента, а полностью посвятить себя развитию поселения, решению проблем вроде последствий наводнения и увеличению его экономической мощи. Сегодня разработчики представили нашему вниманию полноценную запись игрового процесса-прохождения одной из миссий «мирной» кампании.
реклама
Если вам больше интересна вся полнота ощущений от Stronghold Warlords, то придётся ступить на путь войны. Как это выглядит, можно посмотреть здесь.
реклама
Напомним, что релиз Stronghold Warlords был отложен до 26 января. Причина, естественно, коронавирус и самоизоляция, приведшие к снижению темпов производства.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила