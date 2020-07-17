Пока некоторые разработчики дразнят игроков коротенькими отрывками игрового процесса, из которых сложно сформировать осмысленные выводы, представители Firefly Studios предлагают нашему вниманию ознакомиться сразу с 40-минутной записью геймплея Stronghold Warlords за китайскую фракцию. За эти 40 минут разработчики продемонстрируют, как действуют некоторые новые боевые отряды, расскажут о механике полевых командиров и покажут осады крепостей. Согласно описанию, нижеуказанный видеоролик — первый из запланированной серии.

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Напомним, что события Stronghold Warlords разворачиваются в Азии: на территориях Китая, Японии, Монголии и Вьетнама. Вероятно, многих отпугнёт несвойственный серии Stronghold азиатский сеттинг, но и его любителей тоже предостаточно. Были разработчики правы или нет, выяснится 29 сентября.