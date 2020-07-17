Целых 40 минут игрового процесса стратегии Stronghold Warlords
Пока некоторые разработчики дразнят игроков коротенькими отрывками игрового процесса, из которых сложно сформировать осмысленные выводы, представители Firefly Studios предлагают нашему вниманию ознакомиться сразу с 40-минутной записью геймплея Stronghold Warlords за китайскую фракцию. За эти 40 минут разработчики продемонстрируют, как действуют некоторые новые боевые отряды, расскажут о механике полевых командиров и покажут осады крепостей. Согласно описанию, нижеуказанный видеоролик — первый из запланированной серии.
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Напомним, что события Stronghold Warlords разворачиваются в Азии: на территориях Китая, Японии, Монголии и Вьетнама. Вероятно, многих отпугнёт несвойственный серии Stronghold азиатский сеттинг, но и его любителей тоже предостаточно. Были разработчики правы или нет, выяснится 29 сентября.
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