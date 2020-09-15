Electronic Arts решила переименовать Origin: сервис будет называться EA Desktop
Electronic Arts продолжает идти по пути унификации и присвоения более простых и понятных названий своим сервисам. Недавно компания переименовала подписку EA/Origin Access в EA Play, теперь на очереди весь сервис цифровой дистрибуции Origin. Как рассказали представители Electronic Arts в беседе с изданием VentureBeat, новая версия Origin будет именоваться EA Desktop.
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Перед нами не просто ребрендинг — с изменением названия также обновятся и системы сервиса: ускорятся загрузки, интерфейс станет более интуитивно понятным, появятся некоторые знакомые по другим «лончерам» функции вроде счётчика проведённого в играх времени, возможность общения с товарищами на других платформах и многое другое.
Компания уже потихоньку рассылает приглашения на бета-тестирование EA Desktop, а в дальнейшем опробовать обновлённый сервис смогут все желающие.
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Переживать за сохранность своей Origin-библиотеки, если таковая, конечно, имеется, не стоит: все купленные игры, а также достижения и список друзей будут автоматически перенесены в EA Desktop.
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