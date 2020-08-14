Как известно, у Electronic Arts имеется подписной сервис, предлагающий за ежемесячную/ежегодную абонентскую плату доступ к множеству игр из специального так называемого хранилища. Обладатели подписки также получают скидку на покупки игр и ранний доступ к демоверсиям.

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Всё бы ничего, но сервис компании имеет разные названия в зависимости от платформы: если на консолях это EA Access, то на PC уже Origin Access. По сути, одно и то же, но путаницу вносит, поэтому сегодня Electronic Arts решила привести всё «к общему знаменателю» и сделать название сервиса единым для всех платформ — EA Play. Ребрендинг вступает в силу с 18 августа.

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Естественно, неизбежно возникает новая путаница: название EA Play уже носит ежегодное проводимое издательством мероприятие, на котором анонсируют новые игры и рассказывают о развитии уже существующих проектов. Теперь это мероприятие будет называться EA Play Live. Меньше стало путаницы или нет, каждый решает сам.