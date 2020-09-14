Age of Empires III Definitive Edition порадует улучшенной физикой разрушений
В октябре этого года Age of Empires III исполнится пятнадцать лет. По меркам игровой промышленности это целая вечность, однако Age of Empires III была настолько технологически совершенной на момент своего выхода, что даже сегодня до сих пор смотрится свежо и красиво. Впрочем, возраст всё же немного даёт о себе знать, поэтому Microsoft недавно официально анонсировала ремастер с подзаголовком Definitive Edition.
реклама
Проект получит более современную графику, поддержку разрешений вплоть до 4K, современное звуковое и музыкальное сопровождение, новые цивилизации, обучающий режим игры и другие нововведения. Но будет и ещё одна приятная особенность: обновлённая физика разрушений. В беседе с изданием PCGamesN руководитель разработки Age of Empires III Definitive Edition Джосс Эллис заявил, что в новинке представлена «потрясающая» разрушаемость.
За физику в ремастере будет отвечать движок Havok, и, если верить господину Эллису, то игроки будут получать максимальное удовлетворение от разрушения вражеских баз и укреплений.
реклама
реклама
Релиз Age of Empires III Definitive Edition состоится незадолго до пятнадцатого дня рождения оригинальной игры — 15 октября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила