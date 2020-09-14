В октябре этого года Age of Empires III исполнится пятнадцать лет. По меркам игровой промышленности это целая вечность, однако Age of Empires III была настолько технологически совершенной на момент своего выхода, что даже сегодня до сих пор смотрится свежо и красиво. Впрочем, возраст всё же немного даёт о себе знать, поэтому Microsoft недавно официально анонсировала ремастер с подзаголовком Definitive Edition.

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Проект получит более современную графику, поддержку разрешений вплоть до 4K, современное звуковое и музыкальное сопровождение, новые цивилизации, обучающий режим игры и другие нововведения. Но будет и ещё одна приятная особенность: обновлённая физика разрушений. В беседе с изданием PCGamesN руководитель разработки Age of Empires III Definitive Edition Джосс Эллис заявил, что в новинке представлена «потрясающая» разрушаемость.

За физику в ремастере будет отвечать движок Havok, и, если верить господину Эллису, то игроки будут получать максимальное удовлетворение от разрушения вражеских баз и укреплений.

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Релиз Age of Empires III Definitive Edition состоится незадолго до пятнадцатого дня рождения оригинальной игры — 15 октября.