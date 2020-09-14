Текстуры высокого разрешения в свежем видео The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate
Энтузиаст Halk Hogan, который стал известен в кругу любителей третьего «Ведьмака» благодаря The Witcher 3 HD Reworked Project — проекту по созданию фанатского ремастера этой знаменитой ролевой игры — опубликовал на своём YouTube-канале свежий видеоролик, в котором наглядно демонстрирует разницу во внешнем виде The Witcher 3 Wild Hunt до и после установки модификации.
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Отлично заметно, что хоть The Witcher 3 и безумно красивая игра, но возраст всё-таки берёт своё, вот фанаты и занимаются «омоложением» любимицы. Скорее всего, это последняя публикация энтузиаста до релиза «ультимативной» двенадцатой версии модификации, который запланирован на эту субботу, 19 сентября.
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Кстати, важно напомнить, что в следующем году CD Projekt RED выпустит официальное обновление The Witcher 3 для PC и консолей нового поколения. Подробностей пока немного, но уже известно, что отдельным пунктом в обновлённой версии игры стоит трассировка лучей.
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