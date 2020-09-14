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Другое

Текстуры высокого разрешения в свежем видео The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate

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Энтузиаст Halk Hogan, который стал известен в кругу любителей третьего «Ведьмака» благодаря The Witcher 3 HD Reworked Project — проекту по созданию фанатского ремастера этой знаменитой ролевой игры — опубликовал на своём YouTube-канале свежий видеоролик, в котором наглядно демонстрирует разницу во внешнем виде The Witcher 3 Wild Hunt до и после установки модификации.

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Отлично заметно, что хоть The Witcher 3 и безумно красивая игра, но возраст всё-таки берёт своё, вот фанаты и занимаются «омоложением» любимицы. Скорее всего, это последняя публикация энтузиаста до релиза «ультимативной» двенадцатой версии модификации, который запланирован на эту субботу, 19 сентября.

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Кстати, важно напомнить, что в следующем году CD Projekt RED выпустит официальное обновление The Witcher 3 для PC и консолей нового поколения. Подробностей пока немного, но уже известно, что отдельным пунктом в обновлённой версии игры стоит трассировка лучей.

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Теги

cd projekt red the witcher 3: wild hunt the witcher 3 wild hunt
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Будет.Это называется задрот.
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14:09
Прохожу уже в третий раз (первый был в марте 2018, второй в начале 2019) =) P.S. Но на этот раз уже со всем барахлом, который набрал после прохождения во второй раз
Текстуры высокого разрешения в свежем видео The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate
Дима Голков
14:09
жди, ремастер еще на PS5 и шайтан коробку выйдет с новой "улучшеной" графикой.
Текстуры высокого разрешения в свежем видео The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate
Jaster
14:08
А каких AAA игр нет на консолях?
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