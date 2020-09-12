Ubisoft показала скриншот из более свежего «билда» ремейка Prince of Persia The Sands of Time
Вчера игроки на протяжении всего дня были вовлечены в обсуждение визуальных недостатков грядущего ремейка Prince of Persia The Sands of Time. Представители студии-разработчика утверждали, что всё, что мы увидели, должно иметь именно такой внешний вид, однако вскоре, видимо, изменили своё мнение и в беседе с журналистами издания Gadgets 360 показали снимок экрана из более новой рабочей версии («билда») игры.
реклама
реклама
Поговаривают, что модели персонажей стали более детализированными, но на практике заметны только изменения в системе освещения: героям больше не светят в лицо громадными прожекторами, и сцена сразу стала драматичнее и «взрослее», что ли.
реклама
реклама
В беседе с теми же журналистами Gadgets 360 руководитель проекта Пьер-Сильвейн Гирес заявил, что к релизу проект будет отполирован и избавлен от недоработок. Релиз, напомним, запланирован на 21 января.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила