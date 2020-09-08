Авторы Kingpin Reloaded сравнили кадры из ремастера с оригинальной игрой
В начале этого года издательство 3D Realms анонсировало Kingpin Reloaded — официальный ремастер культового боевика конца 1990-х Kingpin Life of Crime. Теперь же издатель вместе с разработчиками наглядно продемонстрировал, какие графические изменения претерпел ремастер в сравнении с оригиналом. Улучшились текстуры, освещение, игра стала работать при 60 кадрах в секунду и научилась поддерживать разрешения экранов вплоть до 4K.
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В СНГ данный проект известен больше за свою легендарную растащенную на цитаты матерную озвучку от «Фаргуса». Оригинал с той самой озвучкой можно приобрести в GOG, однако пока неизвестно, будет ли шедевр для понимающих от «Фаргуса» доступен в ремастере. Впрочем, самоотверженные энтузиасты наверняка найдут способ перенести озвучку из оригинала в ремастер.
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Релиз ремастера должен состояться до конца этого года.
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