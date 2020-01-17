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Анонсирован ремастер культового шутера Kingpin Life of Crime

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Неоднозначный и очень странный по своей сути боевик Kingpin Life of Crime является примером того, как сильно озвучка может «тащить» игру. В наших краях Kingpin Life of Crime известна именно благодаря знаменитой матерной озвучке от компании «Фаргус», которую в своё время растащили на цитаты и вставляли в различные «смешные» видео на YouTube.

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И вот, буквально только что 3D Realms объявила о том, что Kingpin Life of Crime ждёт новая жизнь: уже в этом году игра получит улучшенную версию — ремастер — с поддержкой 60 кадров в секунду, разрешений до 4K, переделанным балансом и многим другим. С анонсирующим видеороликом можно ознакомиться ниже.

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Кстати, оригинальная Kingpin Life of Crime вместе с тем самым «фаргусовским» переводом доступна на просторах GOG. Будет ли данный перевод задействован в ремастере, пока неизвестно.

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3d realms kingpin life of crime kingpin reloaded
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