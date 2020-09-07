Весной этого года Nightdive Studios, которая уже успела несколько раз за сегодняшний день отметиться в нашей официальной (редакционной) новостной ленте, анонсировала Blade Runner Enhanced Edition. На тот момент разработчики лишь «на бумаге» рассказали, что ждёт поклонников классического приключения 1997 года выпуска, теперь же нашему вниманию представили видеоролик-сравнение оригинального вступления к Blade Runner и улучшенного в ремастере.

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Стоит напомнить, что Nightdive Studios воссоздаёт ремастер на базе собственного движка KEX Engine, а сама игра помимо улучшенных текстур, моделей и анимаций персонажей также порадует поддержкой широкоформатных мониторов.

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Релиз Blade Runner Enhanced Edition должен выйти до конца года, но точной даты пока нет.