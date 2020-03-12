У адептов нестареющей игровой классики появился отличный повод для радости. Nightdive Studios собирается выпустить обновлённую версию Blade Runner — классической приключенческой игры, вышедшей в далёком 1997 году. До конца прошлого года за переиздание проекта никто не брался из-за утраты исходного кода оригинала. В декабре 2019 года проект был выпущен в GOG стараниями ScummVM.

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Представители Nightdive собираются восстановить игру с помощью своего движка KEX Engine. Технические детали мы опустим и оставим на совести разработчиков. До настоящего момента эта студия успела поработать над ремастер-версией Turok, а сейчас корпит над новой версией System Shock.

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Обновлённая версия Blade Runner ожидаемо получит переработанные катсцены, анимации персонажей и их модели. Управление тоже будет оптимизировано. Новая версия игры получит название Blade Runner: Enhanced Edition. Нас в этой ситуации смущают только чересчур оптимистичные сроки выхода, заявленные авторами. По их словам, ремастер будет выпущен уже до конца нынешнего года на консолях и PC. На самой народной платформе квест выйдет в Steam.

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Оригинальную Blade Runner выпустила Westwood Studios. Проект сегодня считается культовым, поэтому со стороны фанатов внимание к работе Nightdive Studios будет самое высокое.