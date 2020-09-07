25 минут игрового процесса тактической игры War Mongrels от авторов Hatred
В конце августа разработчики из Destructive Creations, известные по жестокому боевику Hatred, официально анонсировали изометрическую тактическую игру War Mongrels, действие которой разворачивается во времена Второй мировой войны на восточном фронте. Теперь же, спустя полторы недели после анонса, разработчики опубликовали полноценную запись игрового процесса продолжительностью почти 25 минут.
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В процессе игры нам будет необходимо выполнять задания и при этом тщательно планировать свои действия. В основном War Mongrels предполагает скрытное прохождение с «вырубанием» часовых и прочими прелестями стелса.
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Релиз War Mongrels должен состояться летом—осенью следующего года. Играть можно будет как одному, так и вместе с товарищем в режиме кооператива.
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