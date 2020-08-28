Некоторое время назад разработчики из польской студии Destructive Creations анонсировали игровой проект под названием WM. Позже эта аббревиатуру расшифровали — War Mongrels. Сама игра представляет собой стратегию в реальном времени, действие которой происходит во времена Второй мировой. Считаем важным напомнить, что до настоящего момента студия Destructive Creations успела выпустить скандальную Hatred — во многом посредственную игру, эксплуатировавшую тему неоправданного насилия.

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War Mongrels — это изометрическая стратегия с большой тактической составляющей. На идущей сейчас Gamescom проект будет представлен максимально подробно. Нам важно знать, что его релиз должен состояться только в будущем году. Игра расскажет нам о событиях, происходивших на Восточном фронте Второй мировой. War Mongrels — стратегия мрачная, прикреплённый здесь ролик красноречиво свидетельствует об этом.

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