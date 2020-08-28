Разработчики жестокого экшена Hatred анонсировали War Mongrels — тактическую стратегию в декорациях Второй мировой
Некоторое время назад разработчики из польской студии Destructive Creations анонсировали игровой проект под названием WM. Позже эта аббревиатуру расшифровали — War Mongrels. Сама игра представляет собой стратегию в реальном времени, действие которой происходит во времена Второй мировой. Считаем важным напомнить, что до настоящего момента студия Destructive Creations успела выпустить скандальную Hatred — во многом посредственную игру, эксплуатировавшую тему неоправданного насилия.
реклама
War Mongrels — это изометрическая стратегия с большой тактической составляющей. На идущей сейчас Gamescom проект будет представлен максимально подробно. Нам важно знать, что его релиз должен состояться только в будущем году. Игра расскажет нам о событиях, происходивших на Восточном фронте Второй мировой. War Mongrels — стратегия мрачная, прикреплённый здесь ролик красноречиво свидетельствует об этом.
реклама
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила