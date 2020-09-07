О том, что коллектив Nightdive Studios завалился работой на годы вперёд, и помимо всего прочего также трудится над ремастером классического боевика SiN, нам известно ещё с весны этого года. Теперь же авторы представили нашему вниманию небольшой тизер, в котором наглядно демонстрируется SiN до и после обновления. Невооружённым глазом можно заметить текстуры высокого разрешения и более современные эффекты освещения.

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Геймплейно и сюжетно ремастер повторит оригинал: мы играем за Джона Блейда, руководителя наиболее успешного частного охранного агентства во Фрипорте, и должны будем положить конец экспериментам одной одержимой идеей изменения хода эволюции корпорации, в результате которых прохожие превращались в агрессивных мутантов. О морали можно забыть, дело и спасение человечества — превыше всего.

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В вышеуказанном тизере разработчики не уточнили, когда следует ждать выхода SiN Reloaded, но ранее поступала информация о том, что релиз состоится до конца текущего года.