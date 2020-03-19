Разработчиков из Nightdive Studios можно смело назвать трудоголиками, вкалывающими на благо игровой индустрии. Коллектив уже трудится над обновлениями Blade Runner и System Shock 2, а также над ремейком первой System Shock, и вот, теперь в портфолио студии появились ещё две игры: обновлённые боевики SiN и Shadow Man.

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По плану, облагороженная версия SiN появится в продаже в конце текущего или в начале следующего года и порадует поддержкой современных разрешений экрана и улучшенным пользовательским интерфейсом. А пока оригинальная SiN получила крупное обновление, которое добавило в игру дополнение Wages of SiN, внедрило поддержку мониторов с соотношением сторон 16:9, убрало цензуру, а также улучшило оптимизацию.

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Боевик Shadow Man также получит переиздание с подзаголовком Remastered. Обновлённая версия Shadow Man похвастает поддержкой разрешений вплоть до 4K, наличием более современных теней, поддержкой сглаживания, а также возвращением ранее вырезанного контента. Релиз запланирован на этот год.

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Обновлённые версии и SiN, и Shadow Man будут работать на движке KEX, самостоятельно разработанном студией Nightdive.