До выхода Crysis Remastered осталось уже меньше двух недель, и сегодня Crytek решила немножко скрасить осознание того факта, что завтра начинается новая рабочая неделя. Компания опубликовала в своём Twitter снимок экрана, демонстрирующий PC-версию Crysis Remastered на настройках графики столь высоких, что для них в меню даже выделили специальную опцию, которая так и называется — «Can it run Crysis? (А Crysis потянет?)». Данный режим, как пишет Crytek, предназначен, чтобы выжать из наших компьютеров всё до последней капли.

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Хотя выглядит всё очень красиво, при столь большой и удалённой панораме трудно заметить те самые детали, о которых упоминала Crytek, когда анонсировала ремастер своей культовой игры. Неплохо до релиза было бы увидеть хотя бы несколько минут игрового процесса, записанных в хорошем разрешении.

Впрочем, 18 сентября наступит так скоро, что мы и оглянуться не успеем, а там уже масса контента от фанатов не заставит себя долго ждать. С системными требованиями можно ознакомиться здесь. Оптимальных требований, по традиции, опубликовано не было; возможно, разработчики заботятся о нашем здоровье.