Системные требования Crysis Remastered оказались не такими высокими, как можно было предположить
За две недели до выхода обновлённой («облучённой») версии культового боевика Crysis на его страничке в Epic Games Store появились подробные системные требования. Забегая немного вперёд, стоит отметить, что требования к «железу» оказались вполне адекватными, чего нельзя в своё время было сказать про оригинал. Но не будем толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу.
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Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-3450 или AMD Ryzen 3;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon 470;
- 20 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
Рекомендуемые требования:
- процессор: Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 или более производительный;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon Vega 56;
- 20 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10 с последним обновлением.
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Crysis Remastered появится в продаже 18 сентября и порадует наличием текстур высокого разрешения, улучшенным освещением, современными эффектами частиц и программной трассировкой лучей.
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