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Системные требования Crysis Remastered оказались не такими высокими, как можно было предположить

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За две недели до выхода обновлённой («облучённой») версии культового боевика Crysis на его страничке в Epic Games Store появились подробные системные требования. Забегая немного вперёд, стоит отметить, что требования к «железу» оказались вполне адекватными, чего нельзя в своё время было сказать про оригинал. Но не будем толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу.

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Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-3450 или AMD Ryzen 3;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon 470;
  • 20 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

Рекомендуемые требования:

  • процессор: Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5 или более производительный;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon Vega 56;
  • 20 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10 с последним обновлением.

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Crysis Remastered появится в продаже 18 сентября и порадует наличием текстур высокого разрешения, улучшенным освещением, современными эффектами частиц и программной трассировкой лучей.

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crytek crysis saber interactive crysis remastered
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Andrey Hunterseeker
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Cyborg39rus
18:54
А те у кого куплена игра, ее бесплатно не дадут ?
Системные требования Crysis Remastered оказались не такими высокими, как можно было предположить
ragnar
18:54
Это не троллинг, это оверы не доросли до иронии. Про пост иронию вообще молчу.
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
Сергей Vorvort
18:53
Это не ты говоришь - это твои твои разбитые мечты о СуперАмперах кричат... )
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Moleculo
18:52
да, раньше за 30-35 тыс. вроде бы можно было собрать i7 с 7970 из магазина. А теперь что? 3400g со встройкой? :(
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Yolanda Tarska
18:52
На 3090 SLI?
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
Дмитрий Кутуев
18:49
8к 60фпс обещал с лучами и длсс)
NVIDIA показала, как новейшая GeForce RTX 3080 справляется с DOOM Eternal в 4K на «максималках»
D3m0n
18:49
Дороговато, я за 9 rx588 Sapphire Nitro+ SE взял (синяя, которая с двойным биосом и пааааадсветкой). А в начале лета вроде даже дешевле проскакивали.
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
korney
18:48
Наглядно это когда видно, а на этом куцем сравнении визуальной разницы нет. Цыфры отличаются ИМЕННО наглядно.
NVIDIA показала, как новейшая GeForce RTX 3080 справляется с DOOM Eternal в 4K на «максималках»
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