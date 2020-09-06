Официальное VK-сообщество S.T.A.L.K.E.R. 2 сложно упрекнуть в бездействии, однако то, что разработчики опубликовали на днях, вызвало бурный интерес среди поклонников франшизы. Речь идёт о небольшой «гифке», в которой демонстрируется хорошо всем знакомая АТП в стартовой локации «Тени Чернобыля». Всё бы ничего, но видеоряд состоит из двух кадров — АТП в её знакомом по игре состоянии и её же, но за год до чернобыльской трагедии.

реклама

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Именно этот факт уже послужил поводом для возникновения фанатских теорий, одна интереснее другой: игроки считают, что таким образом разработчики из GSC Game World намекнули нам на то, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет геймплейный элемент воспоминаний о «дочернобыльских» временах. По другой версии, в игре можно будет вернуться в прошлое и даже предотвратить катастрофу.

реклама

Напомним, что основными подробностями о S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики поделились в июле этого года, заодно опубликовав и первый официальный трейлер с заросшей Припятью, аномалиями и мутантами.