Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кадры, вызывающие много вопросов об игре

1
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх

Официальное VK-сообщество S.T.A.L.K.E.R. 2 сложно упрекнуть в бездействии, однако то, что разработчики опубликовали на днях, вызвало бурный интерес среди поклонников франшизы. Речь идёт о небольшой «гифке», в которой демонстрируется хорошо всем знакомая АТП в стартовой локации «Тени Чернобыля». Всё бы ничего, но видеоряд состоит из двух кадров — АТП в её знакомом по игре состоянии и её же, но за год до чернобыльской трагедии.

реклама

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Именно этот факт уже послужил поводом для возникновения фанатских теорий, одна интереснее другой: игроки считают, что таким образом разработчики из GSC Game World намекнули нам на то, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет геймплейный элемент воспоминаний о «дочернобыльских» временах. По другой версии, в игре можно будет вернуться в прошлое и даже предотвратить катастрофу.

реклама

Напомним, что основными подробностями о S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики поделились в июле этого года, заодно опубликовав и первый официальный трейлер с заросшей Припятью, аномалиями и мутантами.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кадры, вызывающие много вопросов об игре
1
У Cyberpunk 2077 будет больше пострелизного контента, чем у The Witcher 3
1
Платформер Spelunky 2 выйдет в Steam в конце сентября
+
Анонс Postal Brain Damaged — ответвления франшизы, в котором Чувак стал ещё безумнее, чем раньше
5
Wasteland 3 получила обновление, исправляющее многие серьёзные ошибки
1
Cyberpunk 2077 не будет стоить дороже при переходе на PlayStation 5 и Xbox Series X
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 37
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
37
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
103
Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
62
Обзор электронной книги Onyx Boox Poke 2 Color с цветным экраном
15
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
3

Сейчас обсуждают

Jack Reacher
18:20
Где дороже то ? АЛЛО
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокачанных моделях от партнёров NVIDIA
Danil Shtern
18:19
а без встройки тогда как будет ? 10900 КAF - банально 10900 KFA - не пойдет... реклама карт Нвидии осталось 10900 FAK ))
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
vtsay
18:17
На Save дайте ссылку. Прогоню у себя.
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
REY_B_
18:16
Местные зелёнопоклонники всё же странные. По данным Steam, четверть всех игровых видеокарт, включая встройки и APU, это 1050-1060. Паскали да, это был успех. На его фоне Тюринги откровенно провалились...
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокачанных моделях от партнёров NVIDIA
Danil Shtern
18:13
гейминг в 8К дай Бог если к 2030 станет возможен. а и да . сборка гавно
Сборка мощного игрового ПК для 8K и 60 fps на RTX 3090 за 700 тысяч рублей
DarkShaman
18:12
Видимо совсем нечего раздать партнерам что бы те начали проектировать собственные нереференсы.
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
Каа
18:11
По мне, всё это проходное. Дождусь 1700 сокета с DDR5. Мне хватает 3770@4,45 на всё. И на коробки мне пофиг, рву и выкидываю по окончанию гарантии.
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
Александр Тетюшин
18:10
Пусть хоть что делают главное что бы на выходе не обосрались, фанаты столько лет ждали и ещё подождут пусть делают нормально
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кадры, вызывающие много вопросов об игре
RangerXP
18:09
Настоящий киберпанк и наследник Deus Ex? Что ж, ждем.
Наследник Deus Ex — 3D Realms представила киберпанковый иммерсивный шутер Core Decay
Kasyan
18:08
2021 год - 1200 с PCI-E 4.0 2022 год - 1700.
Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S намечен на первый квартал следующего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем