Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кадры, вызывающие много вопросов об игре
Официальное VK-сообщество S.T.A.L.K.E.R. 2 сложно упрекнуть в бездействии, однако то, что разработчики опубликовали на днях, вызвало бурный интерес среди поклонников франшизы. Речь идёт о небольшой «гифке», в которой демонстрируется хорошо всем знакомая АТП в стартовой локации «Тени Чернобыля». Всё бы ничего, но видеоряд состоит из двух кадров — АТП в её знакомом по игре состоянии и её же, но за год до чернобыльской трагедии.
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Именно этот факт уже послужил поводом для возникновения фанатских теорий, одна интереснее другой: игроки считают, что таким образом разработчики из GSC Game World намекнули нам на то, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет геймплейный элемент воспоминаний о «дочернобыльских» временах. По другой версии, в игре можно будет вернуться в прошлое и даже предотвратить катастрофу.
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Напомним, что основными подробностями о S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики поделились в июле этого года, заодно опубликовав и первый официальный трейлер с заросшей Припятью, аномалиями и мутантами.
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