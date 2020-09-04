Первым из наиболее ожидаемых игровых блокбастеров этой осени стал супергеройский экшен Marvel’s Avengers. Проект добрался до игровых систем несколько часов назад, но в Steam его статистические результаты далеки от ожидаемых на фоне очень дорогой рекламной кампании. Стартовый «онлайн» боевика в магазине Valve на момент написания этих строк составил чуть больше 28 тысяч игроков.

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Безусловно, результат достойный, однако важно помнить, что многие проекты с куда более скромными рекламными бюджетами, не говоря уже о бюджетах разработки, по аналогичной статистике в несколько раз превосходили сегодняшнюю супергеройскую новинку. В частности, стартовый «онлайн» DOOM Eternal в Steam превышал 100 тысяч пользователей, а недавняя Crusader Kings III и вовсе удивила 97-тысячным «онлайном».

Бытует мнение, что основная аудитория Marvel’s Avengers предпочитает играть на консолях, отсюда и столь скромные показатели в Steam. Сама же игра, судя по 84-процентному пользовательскому рейтингу, очень хорошая: в основном игроки хвалят Marvel’s Avengers за сюжет, постановку и визуальную составляющую, но критикуют за скучную боевую систему.