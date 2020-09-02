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Тестовая версия Marvel’s Avengers стала самой загружаемой «бетой» за всю историю PlayStation

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В конце августа стало известно, что в бета-тестировании супергеройского экшена Marvel’s Avengers приняли участие свыше шести миллионов игроков. Теперь же Square Enix, без устали хвастающаяся успехами «Мстителей», рапортует о рекорде: «бета» Marvel’s Avengers стала самой популярной (загружаемой) «бетой» за всю историю консолей PlayStation.

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Стоит отметить, что именно на PlayStation 4 изначально стартовал первый этап тестирования Marvel’s Avengers, а за участие в «бете» игрокам на PS4 также полагаются специальные эксклюзивные подарки и бонусы. Так что рекордная статистика возникла не на пустом месте.

Напоминаем, что Marvel’s Avengers выйдет уже в эту пятницу, 4 сентября, на актуальных платформах. После выхода PlayStation 5 и Xbox Series X игра заглянет и на них.

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Twisted Evil
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Когда вы уже расчехлитесь, что между родственниками никакой конкуренции быть не может.
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Leshiy2371
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На сокете АМ4 решает прошивка БИОС ( и ее стабильность) + драйвер чипсета. Не тот БИОС+Драйвер - заглатываешь в полный рост не нагибаясь.
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Inanis Juste
21:06
Из Microsoft чемодан занесли? Статья явно не от профессионалов. Да, обновления не своевременны - но давайте больше одного примера, а не недотестированный релиз одной из "такой себе" новых игр.
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Leshiy2371
21:04
Настолько востребован,что 3600Х можно найти за 13к. Боксовый. 3600 можно и за 9-10к сторговать,если не лошара.
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Leshiy2371
21:01
На старте продаж 3600-й стоил 10-11к. А 10400 - 11-12к. Сейчас 10400 - 14к,а 3600 - 16к,а если еще взвесить их +/- то райзен однозначно в пролете с такой политикой кампании,которая повторяет историю ...
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Van Helsing
21:00
Чушь а не блог.Все перечисления не относяться к LTSB\LTSC.Игры также пашут отлично.проверено.
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
Yolanda Tarska
21:00
Не, в баксах точно дороже карты не станут) Думаю всё нормально будет, карта на старте 8нм, хватит на долго и конкретное обновление.
Digital Foundry одними из первых получили в свои руки RTX 3080 - в первых тестах новый флагман показывает себя до 80% лучше чем RTX 2080
Zmax
20:59
рекомендую ознакомится https://ru.wikipedia.org/wiki/BFG9000 1993год.
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
DeMoKPaT
20:59
1080 хватает
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