В конце августа стало известно, что в бета-тестировании супергеройского экшена Marvel’s Avengers приняли участие свыше шести миллионов игроков. Теперь же Square Enix, без устали хвастающаяся успехами «Мстителей», рапортует о рекорде: «бета» Marvel’s Avengers стала самой популярной (загружаемой) «бетой» за всю историю консолей PlayStation.

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Стоит отметить, что именно на PlayStation 4 изначально стартовал первый этап тестирования Marvel’s Avengers, а за участие в «бете» игрокам на PS4 также полагаются специальные эксклюзивные подарки и бонусы. Так что рекордная статистика возникла не на пустом месте.

Напоминаем, что Marvel’s Avengers выйдет уже в эту пятницу, 4 сентября, на актуальных платформах. После выхода PlayStation 5 и Xbox Series X игра заглянет и на них.