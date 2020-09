В прошлом месяце гватемальская торговая сеть «проболталась» о существовании некого ремейка Prince of Persia. Впоследствии данную информацию косвенно подтвердил обладающий массой связей в игровой индустрии журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, и вот, теперь он в рамках подкаста Triple Click заявил, что Ubisoft официально представит ремейк на следующей неделе, 10 сентября, в рамках второго выпуска мероприятия Ubisoft Forward.

До сих пор неизвестно, какую именно часть серии переделывает Ubisoft, но, опять же, если верить слухам, то ею станет Prince of Persia The Sands of Time, считающаяся одной из самых популярных и удачных частей данной знаменитой франшизы. И да, информация хоть и от весьма надёжного источника, но всё же она неофициальная, так что новость идёт с пометкой «слух», и относиться к ней надо соответственно.

Момент истины настанет в следующий четверг в 22:00 по московскому времени.