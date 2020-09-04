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По слухам, ремейк Prince of Persia представят уже на следующей неделе

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В прошлом месяце гватемальская торговая сеть «проболталась» о существовании некого ремейка Prince of Persia. Впоследствии данную информацию косвенно подтвердил обладающий массой связей в игровой индустрии журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, и вот, теперь он в рамках подкаста Triple Click заявил, что Ubisoft официально представит ремейк на следующей неделе, 10 сентября, в рамках второго выпуска мероприятия Ubisoft Forward.

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До сих пор неизвестно, какую именно часть серии переделывает Ubisoft, но, опять же, если верить слухам, то ею станет Prince of Persia The Sands of Time, считающаяся одной из самых популярных и удачных частей данной знаменитой франшизы. И да, информация хоть и от весьма надёжного источника, но всё же она неофициальная, так что новость идёт с пометкой «слух», и относиться к ней надо соответственно.

Момент истины настанет в следующий четверг в 22:00 по московскому времени.

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