Торговые сети разных стран мира то и дело периодическим становятся источниками «протечек» в закрытом информационном канале. Сегодня, например, внимательные пользователи наткнулись на страничку проекта под названием Prince of Persia Remake на сайте гватемальской торговой сети MAX.

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Согласно утечке, ремейк разрабатывается для платформ PlayStation 4 и Nintendo Switch и планируется к выходу в ноябре этого года.

Естественно, данную информацию следует воспринимать со скептицизмом, ведь это не Amazon, утечки из которого впоследствии с завидной частотой подтверждаются. Более того, даже если ремейк Prince of Persia действительно существует, то из добытой информации неясно, какую именно часть этой древней и весьма крупной серии переделывает Ubisoft.

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На данном этапе разумнее всего будет дождаться второго выпуска Ubisoft Forward, где компания пообещала анонсировать игры, не уместившиеся в первое мероприятие. Вторую Ubisoft Forward планируют провести до конца текущего года.