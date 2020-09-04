В Сеть просочилась запись геймплея сетевого режима Call of Duty Black Ops Cold War
Официально презентация мультиплеера Call of Duty Black Ops Cold War должна состояться в следующую среду, 9 сентября, но соответствующая запись геймплея просочилась в Сеть уже сегодня. Качество ролика оставляет желать лучшего, но суть процесса ясна: в нижеуказанном отрывке продемонстрирован режим сопровождения очень важной персоны со стороны обороняющих локацию бойцов, которым необходимо ликвидировать сопровождаемое лицо до того, как оно достигнет точки эвакуации.
реклама
Стоит напомнить, что события Call of Duty Black Ops Cold War разворачиваются в начале 1980-х, и по сюжету основной кампании нам необходимо разобраться с советским агентом под позывным Персей, из-за которого в мире может нарушиться баланс сил, а следом за ним — и ход истории вообще. Black Ops Cold War является продолжением первой Black Ops, а в ходе прохождения мы повстречаем знакомых героев вроде Вудса и Хадсона, исторические личности вроде Рональда Рейгана, а также побываем в культовых локациях времён Холодной войны. Подробнее об основных особенностях Black Ops Cold War расписано в нашем посвящённом анонсу игры материале.
реклама
Релиз Call of Duty Black Ops Cold War запланирован на 13 ноября.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила