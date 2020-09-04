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В Сеть просочилась запись геймплея сетевого режима Call of Duty Black Ops Cold War

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Официально презентация мультиплеера Call of Duty Black Ops Cold War должна состояться в следующую среду, 9 сентября, но соответствующая запись геймплея просочилась в Сеть уже сегодня. Качество ролика оставляет желать лучшего, но суть процесса ясна: в нижеуказанном отрывке продемонстрирован режим сопровождения очень важной персоны со стороны обороняющих локацию бойцов, которым необходимо ликвидировать сопровождаемое лицо до того, как оно достигнет точки эвакуации.

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Стоит напомнить, что события Call of Duty Black Ops Cold War разворачиваются в начале 1980-х, и по сюжету основной кампании нам необходимо разобраться с советским агентом под позывным Персей, из-за которого в мире может нарушиться баланс сил, а следом за ним — и ход истории вообще. Black Ops Cold War является продолжением первой Black Ops, а в ходе прохождения мы повстречаем знакомых героев вроде Вудса и Хадсона, исторические личности вроде Рональда Рейгана, а также побываем в культовых локациях времён Холодной войны. Подробнее об основных особенностях Black Ops Cold War расписано в нашем посвящённом анонсу игры материале.

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Релиз Call of Duty Black Ops Cold War запланирован на 13 ноября.

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activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
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В Сеть просочилась запись геймплея сетевого режима Call of Duty Black Ops Cold War
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