Вчера вечером в рамках презентации новых высокопроизводительных графических решений от NVIDIA был показан трейлер Call of Duty Black Ops Cold War с трассировкой лучей. Примечательно, что своеобразным прологом к публикации трейлера стало оглашение куда более интересной информации, а именно — о достижении прошлогодней Call of Duty Modern Warfare отметки в 30 миллионов проданных копий. И сообщил её сам руководитель «зелёного гиганта» Дженсен Хуан.

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Стоит отметить, что глава NVIDIA упомянул не конкретно Call of Duty Modern Warfare, а «последнюю игру в серии Call of Duty». Технически ею является королевская битва Warzone, но поскольку словосочетание «проданные копии» к ней неприменимо по причине условно-бесплатной модели распространения, остаётся только Modern Warfare.

Что же касается Call of Duty Black Ops Cold War, то её релиз запланирован на 13 ноября на всех актуальных платформах. Новинка является прямым продолжением первой Black Ops, и по сюжету нам необходимо выследить русского агента с позывным Персей, пытающегося нарушить мировой баланс сил и изменить ход истории. В ходе прохождения мы побываем во многих известных локациях времён Холодной войны. Подробнее основные подробности Black Ops Cold War изложены в нашем специальном материале.