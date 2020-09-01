NVIDIA показала работу трассировки лучей в грядущих Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War и Watch Dogs: Legion
Компания NVIDIA в рамках презентации видеокарт нового поколения показала несколько трейлеров игр, которые обзавелись поддержкой технологии трассировки лучей.
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Например, нам показали новый трейлер горячо ожидаемой Cyberpunk 2077. Ролик длится меньше минуты, но нам успели продемонстрировать крутые отражения, качественные тени и, вообще, первоклассную систему освещения. Последняя, естественно, будет работать только на картах RTX. Cyberpunk 2077 должна поступить в продажу 19 ноября. Естественно, если поляки не вздумают устроить новый перенос.
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Или вот Call of Duty: Black Ops Cold War. Эта игра тоже отметилась на презентации NVIDIA. Проект получит поддержку DLSS 2.0 и свежеанонсированной технологии Reflex. Последняя, напомним, призвана уменьшить задержку между получением кадра и выводом его на экран. Call of Duty: Black Ops Cold War должна поступить в продажу 13 ноября.
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Watch Dogs: Legion тоже получит поддержку «лучей» и технологии DLSS. Как и в случае с презентацией Cyberpunk 2077, разработчики из Ubisoft очень много внимания уделяли в ролике огням ночных клубов, огромным лужам с честными отражениями и неоновым вывескам. Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября.
К сожалению, в случае со всеми тремя играми, продемонстрированными в рамках презентации NVIDIA, нам не показали, как каждая из них будет выглядеть без активированной трассировки лучей. Обывателю явно было бы проще оценить важность технологии.
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