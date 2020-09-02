Вчера вечером в рамках презентации новых видеокарт NVIDIA с графическими процессорами на базе архитектуры Ampere стало известно, что сверхпопулярная королевская битва Fortnite получит поддержку трассировки лучей и «умного» сглаживания DLSS 2.0. Разработчики из Epic Games совместно с NVIDIA сразу же опубликовали соответствующий RTX-видеоролик, в котором продемонстрировали улучшенные благодаря «лучам» отражения, тени и глобальное освещение.

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В ролике отчаянно не хватало наглядного сравнения «вкл./выкл.», поэтому заместить разработчиков в этом деле вызвался энтузиаст Cycu1, сравнивший кадры из вчерашнего видео с кадрами игрового процесса нынешней версии игры в тех же локациях. Разница сразу бросается в глаза, здесь даже ничего комментировать смысла не имеет.

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Когда конкретно трассировка лучей заглянет в Fortnite, не уточняется; известно лишь, что это произойдёт «скоро».