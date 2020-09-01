Crusader Kings III стремительно оправдывает оказанное ей вчера профессиональными обозревателями и критиками доверие. Состоявшийся несколько часов назад релиз этой долгожданной глобальной стратегии уже можно с чистой совестью назвать успешным: проект не только довольствуется 87-процентным пользовательским рейтингом, но и закрепился на пятой позиции «топа» самых популярных игр в Steam.

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Учитывая, что Crusader Kings III опережают только мастодонты индустрии в лице CSGO, Dota 2, Fall Guys и PUBG, то результат у новинки очень достойный.

К слову, у Crusader Kings III есть все шансы занять позицию в «топе» Steam и повыше, ведь впереди выходные, а сам проект позиционируется как своеобразная «настольная» игра, к которой спокойно можно возвращаться каждый вечер.