Уже завтра в продажу поступит глобальная средневековая стратегия Crusader Kings III, а сегодня вечером разработчики сняли эмбарго на публикацию обзоров и рецензий. Как выяснилось, по крайней мере, судя по оценкам профессональных журналистов и критиков, новенькая Crusader Kings представляет собой чуть ли не идеальное продолжение франшизы.

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Соответствующие рецензии уже оперативно собрал агрегатор Metacritic: средняя оценка Crusader Kings III составила 91 балл из 100 возможных. На «конкурирующем» агрегаторе — OpenCritic — ситуация аналогичная, причём 100 % обозревателей рекомендуют Crusader Kings III к обязательному прохождению.

По мнению журналистов, разработчикам из Paradox удалось создать не только отличную стратегию, но и воплотить в ней увлекательный ролевой элемент, и ещё сделать итоговый продукт эстетически приятным.

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До выхода Crusader Kings III осталось чуть больше суток, так что завтра узнаем, насколько оценки конечных игроков соответствуют всеобщему восторгу обозревателей.