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Второй выпуск Ubisoft Forward пройдёт на следующей неделе

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Вскоре после окончания Ubisoft Forward в июле этого года французское издательство сообщило, что в сентябре проведёт второй выпуск мероприятия. И вот, сегодня компания огласила точную дату его проведения: следующий четверг, 10 сентября. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Напомним, что во втором выпуске Ubisoft Forward покажут всё то, что не удалось уместить в первый выпуск. Судя по кадрам из видеоролика, нас ждут Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion и Gods & Monsters (которую, по слухам, переименовали в Immortals Fenyx Rising).

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Трансляция стартует в указанный день в 22:00 по московскому времени. За час до начала пройдёт так называемое пре-шоу, на котором тоже вполне могут рассказать что-нибудь интересное.

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