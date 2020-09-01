Вчера вечером Electronic Arts в рамках возвращения в Steam открыла пользователям магазина дядюшки Гейба доступ к подписке EA Play. Несмотря на то, что ценник Steam-версии EA Play соответствует версии в Origin, в конечном счёте доступных через неё игр в магазине Valve в несколько раз меньше. По подсчётам энтузиастов с портала PC Gaming Wiki, в Steam через EA Play предлагается 47 проектов, в то время как в Origin — 216.

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Секрет кроется в том, что в Origin по подписке EA Play помимо игр от Electronic Arts также предлагаются проекты от других издателей, тогда как Steam-версия EA Play такой роскоши, по понятным причинам, лишена. В связи с чем у пользователей невольно возникает вопрос, если разница в количестве доступных по подписке игр почти пятикратная, а стоимость такая же, то зачем оформлять её в Steam?

К слову, аналогичным образом дела обстоят и с консольными версиями EA Play: там по той же причине доступных по подписке игр тоже в разы меньше, чем в Origin.