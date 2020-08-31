Electronic Arts продолжает возвращаться на просторы Steam, и сегодня открыла там доступ к своей подписке EA Play (ранее называлась EA/Origin Access). Как и на других платформах, подписка EA Play в Steam за ежемесячную/ежегодную абонентскую плату предоставляет доступ к целому набору игр издательства Electronic Arts и дополнительную 10-процентную скидку на покупки их полных версий.

реклама

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Ценник для Steam не меняли: подписка на месяц обойдётся в 299 рублей, на год — 1 799 рублей. Некоторые представители игровой индустрии считают, что за такой моделью распространения игр будущее, и порой, глядя на современные ценники на игры вкупе с планами по их дальнейшему повышению, с ними трудно не согласиться.