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В Steam появилась возможность приобрести подписку EA Play

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Electronic Arts продолжает возвращаться на просторы Steam, и сегодня открыла там доступ к своей подписке EA Play (ранее называлась EA/Origin Access). Как и на других платформах, подписка EA Play в Steam за ежемесячную/ежегодную абонентскую плату предоставляет доступ к целому набору игр издательства Electronic Arts и дополнительную 10-процентную скидку на покупки их полных версий.

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Ценник для Steam не меняли: подписка на месяц обойдётся в 299 рублей, на год — 1 799 рублей. Некоторые представители игровой индустрии считают, что за такой моделью распространения игр будущее, и порой, глядя на современные ценники на игры вкупе с планами по их дальнейшему повышению, с ними трудно не согласиться.

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