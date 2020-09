На днях в продажу поступила сюжетная игра Tell Me Why от известной по Life is Strange и Remember Me студии Dontnod Entertainment. Отличительной особенностью данного проекта является то, что он повествует историю двух близнецов — Тайлера и Элисон — при этом Тайлер является трансгендерным мужчиной. Данный факт сразу привлёк к игре чрезмерно много внимания, и, похоже, это аукнулось проекту в целом ряде стран, включая Россию.

Если сейчас проследовать на Steam-страничку Tell Me Why, то можно обнаружить, что «Данный товар недоступен в вашем регионе». Согласно информации портала Steam Database, проект сняли с продажи ещё и в Индонезии, Сингапуре, Турции, Украине, Китае, Кувейте и нескольких других странах.

Официально причины данного решения не называются, поэтому пока остаётся лишь списывать всё на гендерную принадлежность Тайлера. Возможно, проект вернётся в продажу после релиза всех трёх его эпизодов уже в текущем месяце. К слову, на момент публикации данной заметки Tell Me Why довольствовалась 92-процентным пользовательским рейтингом в Steam, однако её популярность, судя по количеству рецензий, оставляет желать лучшего: меньше трёхсот отзывов за четверо суток.