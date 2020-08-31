EA в пять раз снизила стоимость провального экшена Rocket Arena
В середине июля Electronic Arts выпустила в свет динамичный сетевой боевик под названием Rocket Arena, однако проект, мягко говоря, оказался невостребованным, и спустя буквально две недели издатель отправил его на распродажу с 83-процентной скидкой.
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Спустя ещё пару дней EA сделала Rocket Arena временно бесплатной, а теперь и вовсе решила сохранить цену на «скидочном» уровне. Если изначально Rocket Arena предлагалась за безумные для проекта такого уровня две тысячи рублей, то теперь цена снизилась впятеро и составляет уже более-менее приемлемые 399 рублей.
Стоит отметить, что изначально Rocket League должна была распространяться по условно-бесплатной модели, но затем игру «подобрала» Electronic Arts и решила установить на базовый вариант проекта ценник. Возможно, вскоре придётся переступить через гордость и вспомнить первоначальный план создателей игры.
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