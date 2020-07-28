Спустя две недели EA уже продаёт динамичный шутер Rocket Arena с огромной скидкой
14 июля Electronic Arts выпустила в свет камерный, но при этом очень динамичный шутер Rocket Arena, в котором сражаются две команды по три участника. Данное событие прошло незаметно, и вот, похоже, издательство уже разгребает последствия этой незаметности.
реклама
Спустя две недели после релиза Rocket Arena уже предлагается в магазине Origin с огромной скидкой. Если номинальная стоимость шутера составляет 1 999 рублей, то в рамках распродажи его можно приобрести за вполне адекватную цену в 333 рубля.
Пока что акция действует только в Origin, однако Rocket Arena также распространяется в Steam и на консолях, так что, скорее всего, в ближайшие часы распродажа игры стартует и в соответствующих цифровых магазинах.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила