Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Спустя две недели EA уже продаёт динамичный шутер Rocket Arena с огромной скидкой

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

14 июля Electronic Arts выпустила в свет камерный, но при этом очень динамичный шутер Rocket Arena, в котором сражаются две команды по три участника. Данное событие прошло незаметно, и вот, похоже, издательство уже разгребает последствия этой незаметности.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Спустя две недели после релиза Rocket Arena уже предлагается в магазине Origin с огромной скидкой. Если номинальная стоимость шутера составляет 1 999 рублей, то в рамках распродажи его можно приобрести за вполне адекватную цену в 333 рубля.

Пока что акция действует только в Origin, однако Rocket Arena также распространяется в Steam и на консолях, так что, скорее всего, в ближайшие часы распродажа игры стартует и в соответствующих цифровых магазинах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Спустя две недели EA уже продаёт динамичный шутер Rocket Arena с огромной скидкой
+
Ремейк Destroy All Humans получил сдержанные оценки прессы
1
Неудавшийся туристический рай Найт-Сити на новых концепт-артах по Cyberpunk 2077
+
Создатель Mafia раскритиковал ремейк, но затем одумался и извинился
5
Пользователь Steam приобрёл в сервисе более 23 тысяч игр
7
Открытый мир и трассировка лучей: появились первые подробности Project Athia от Square Enix
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 92
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
619
Перешёл на Xiaomi Mi Band 5 с "четвёрки" - делюсь впечатлениями
27
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
7
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
37
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
Моя подборка лучших процессоров для покупки в 2020 году
36
Ghost of Tsushima: рецензия
13
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
5

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
15:29
"3000 серию даже по цене дешевле 2000 никто не купит, дураков нет" А что брать 1000ю с авито? Альтернативы нет.
NVIDIA сокращает объёмы поставок GPU — рост цен на видеокарты неизбежен
Гарик Осинидзе
15:28
Действительно помогло. А то на двух предыдущих версиях в AC:O изображение периодически замирало на 2-3 секунды и играть было невозможно.
NVIDIA Geforce 451.85 HotFix решает проблемы в различных играх, включая Death Stranding, Forza и Shadow of the Tomb Raider
Cosmi)Dancer
15:27
4000 + 1,16 = бсоды, а так новая статья отборного калла
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Andrew Axedem
15:25
Когда уже нормальные драйвера будут? Исправляют исправляют, а багов все больше и больше. У троюродного брата двоюродной сестры на АМД все идеально работает
NVIDIA Geforce 451.85 HotFix решает проблемы в различных играх, включая Death Stranding, Forza и Shadow of the Tomb Raider
Inqizitor
15:24
Подскажи, как ты чёрный список поставил?
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Ralari
15:23
Zystax style shit.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
ProGaMeEXT
15:22
Нет игр , что бы железки свежие покупать . А для текущих и грядущих игр хватит и карт нынешнего и прошлого поколения .
NVIDIA сокращает объёмы поставок GPU — рост цен на видеокарты неизбежен
Юрий Афанасьевский
15:21
Так и знал, шо 1600 - мусор.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Дмитрий Дм
15:20
Автор разогнал проц (до 4000ГГц) и память до немыслимых пределов и хочет чтобы после этого не было BSOD?? .. сказочник.. Если бы он разогнал аналогичный интел также, я думаю ,что тот бы просто сдох......
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Slow Mo
15:18
А потом как Технокнзь переобулся -видали).Хамло без серьезных аргументов,его часто на лжи ловили ,видосов в ютубе полно
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем