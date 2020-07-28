14 июля Electronic Arts выпустила в свет камерный, но при этом очень динамичный шутер Rocket Arena, в котором сражаются две команды по три участника. Данное событие прошло незаметно, и вот, похоже, издательство уже разгребает последствия этой незаметности.

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Спустя две недели после релиза Rocket Arena уже предлагается в магазине Origin с огромной скидкой. Если номинальная стоимость шутера составляет 1 999 рублей, то в рамках распродажи его можно приобрести за вполне адекватную цену в 333 рубля.

Пока что акция действует только в Origin, однако Rocket Arena также распространяется в Steam и на консолях, так что, скорее всего, в ближайшие часы распродажа игры стартует и в соответствующих цифровых магазинах.