Релиз Marvel’s Avengers вместе с календарной осенью уже стучатся в окно, поэтому разработчики из Crystal Dynamics наконец-то собрали волю в кулак и опубликовали информацию об итогах бета-тестирования своего детища. Недавно разработчики уже рассылали сведения о прошедшей «бете» на почту её участникам, но тогда в них отсутствовала самая важная информация — число участников. Теперь же авторы прямым текстом и большими буквами уточнили: в «бету» Marvel’s Avengers сыграли более шести миллионов человек.

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Выяснилось, что итоговая статистика заметно отличается от опубликованной несколько дней назад: суммарно игроки провели в «бете» более 27 миллионов часов (из них за одного только Железного Человека — 3 миллиона часов), одолели более трёхсот миллионов противников, раздобыли 175 тысяч легендарных обликов персонажей и так далее.

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Благодаря бета-тестированию разработчикам удалось выявить некоторые баги и оплошности, которые будут исправлены так называемым патчем первого дня. Также на основе отзывов игроков разработчики добавят в Marvel’s Avengers настройки размытия в движении и дрожи камеры, увеличат задержку выпадения «лута» и внесут другие изменения, о которых попросили игроки.

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Релиз Marvel’s Avengers состоится 4 сентября (1 сентября по раннему доступу) на актуальных платформах.