Авторы Marvel’s Avengers решили не уточнять, сколько игроков поучаствовали в бета-тестировании проекта
На днях в Marvel’s Avengers завершился третий, открытый этап бета-тестирования, и по такому поводу разработчики из Crystal Dynamics совместно с издательством Square Enix решили поделиться с сообществом занимательной статистикой. Любопытно, что обычно в подобных материалах разработчики первой строкой и обязательно крупным шрифтом указывают число принявших участие в акции игроков, но в случае с Marvel’s Avengers нам предлагают самостоятельно прикинуть масштабы проведённого бета-тестирования.
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По официальной статистике, игроки провели в «бетах» Marvel’s Avengers суммарно 28,5 миллионов часов и убили 3,5 миллиарда противников. Число игроков, которым удалось «раскачать» своего персонажа до максимального уровня, составило 240 тысяч, а самым популярным предметом во внутриигровом магазине стал облик Chroma Lux для Железного Человека. По какой причине авторы скрывают самую главную статистику — хороший вопрос; главное, чтобы он не оказался риторическим.
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Marvel’s Avengers поступит в продажу 4 сентября на PC и консолях текущего (уходящего) поколения.
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