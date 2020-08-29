Релиз King’s Bounty II назначен на март следующего года, и разработчики из 1C периодически радуют нас публикацией новых подробностей. Сегодня, например, в рамках gamescom 2020 авторы проекта поделились информацией о влиянии принимаемых решений на прохождение, а также уточнили, сколько времени уйдёт на частичное (весь сюжет) и полное (сюжет плюс все побочные задания) прохождения игры.

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Игра начинается с того, что наш герой (один из трёх по выбору) хочет решить свои личные мелкие проблемы, которые впоследствии перерастают в большие неприятности. Пророк нарекает нашего героя спасителем мира, с чем местная знать не готова ни соглашаться, ни мириться: героя бросают в темницу, лишают титулов и фактически вынуждают его начинать жизнь с чистого листа. По словам разработчиков, подобный подход позволит игроку наблюдать постепенное становление персонажа, который будет начинать с мелких поручений, и со временем всё сильнее и сильнее вовлекаться в глобальные проблемы мира игры.

Поставленные задачи можно решать разными способами, и от их выбора будет зависеть дальнейшая цепочка квестов и общее прохождение. В частности, в одном из заданий нас просят разобраться с лагерем беженцев; естественно, проблему можно решить по-разному: можно прогнать беженцев, можно нанять бандитов, также допускается и вариант помощи беженцам. Есть и другие варианты, которые придётся находить самостоятельно. Стиль прохождения также напрямую зависит от героя: у каждого из них свои врождённые понятия о жизни, справедливости и прочем.

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Что касается продолжительности прохождения, то основная сюжетная линия рассчитана примерно на 15 часов, а игра в целом — с выполнением побочных миссий — примерно на 50 часов.