King’s Bounty II выйдет в марте следующего года
Вот мы и узнали, какая ещё игра из длинного перечня тридцати восьми проектов станет одной из участниц онлайн-версии выставки gamescom 2020: King’s Bounty II. Сегодня разработчики опубликовали соответствующий видеоролик-тизер и огласили «окно» выхода проекта — март 2021 года.
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Именно на gamescom 2020 следует ожидать публикации новых подробностей проекта. Напомним, что церемония открытия gamescom 2020 начнётся в этот четверг, 27 августа, в 21:00 по московскому времени, и продлится около двух часов (двух с половиной, если считать получасовое предварительное шоу с Джеффом Кили).
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Несмотря на релиз весной следующего года, то есть, уже после выхода консолей нового поколения, King’s Bounty II заглянет только на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. По крайней мере, только эти платформы перечислены в вышеуказанном видео.
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