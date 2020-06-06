Сборник Command & Conquer Remastered Collection продемонстрировал отличный старт в Steam
Вчера вечером состоялся релиз сборника Command & Conquer Remastered Collection, включающего в свой состав облагороженные и обновлённые под требования 2020 года культовые стратегии Command & Conquer Red Alert и Command & Conquer Tiberian Dawn. Практически сразу после релиза сборник начал демонстрировать успешный старт, и мы даже вскользь коснулись этой темы в предыдущей заметке, но сегодня, спустя практически сутки, имеет смысл остановиться на ней чуть подробнее.
Итак, по статистике ресурса Steam Database, пиковое число игроков в Command & Conquer Remastered Collection достигло 42 587 человек, а на момент написания данной заметки в сборник в Steam играли без малого 25 000 человек. Но это только Steam, а ведь Command & Conquer Remastered Collection также доступна и в Origin; и хотя сервис от Electronic Arts многократно менее популярен, чем Steam, но определённый «онлайн» там наверняка был сформирован. К сожалению, в открытых источниках информации об этом нет.
рекламаСредний пользовательский рейтинг сборника в Steam также подрос по сравнению с релизными результатами. На момент публикации данной новости Command & Conquer Remastered Collection обладала 91-процентным пользовательским рейтингом.
Таким образом, можно сделать три вывода: любовь к классике неискоренима, интерес игрового сообщества к стратегиям также пока не иссяк, и качество продукта удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня.
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