Журналисты PCGamesN побеседовали с геймдиректором DOOM Eternal Хьюго Мартином и исполнительным продюсером Марти Страттоном и выяснили несколько любопытных подробностей грядущего первого сюжетного дополнения под названием The Ancient Gods.

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Как уточняют разработчики, они постарались сделать дополнение максимально доступным для широкой аудитории, и в этом им помогут два фактора. Во-первых, его события разворачиваются после основной сюжетной кампании DOOM Eternal, а её до конца прошли гораздо больше игроков, чем одиночную кампанию DOOM (2016). Во-вторых, сам аддон будет распространяться в двух вариантах: обладатели DOOM Eternal получат возможность приобрести его как DLC, остальные же смогут купить The Ancient Gods как самостоятельную игру.

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Всего дополнение будет состоять из двух частей, и в сумме они смогут посоперничать с оригинальной DOOM Eternal по продолжительности и контентному наполнению. Разработчики обещают, что в дополнении нас ждут интересные новшества в построении уровней, а с самого начала прохождения будет доступен весь арсенал из оригинальной кампании. Хотя у игроков и будет возможность приобрести The Ancient Gods отдельно, но рассчитано оно на тех, кто ознакомился с основной игрой. В частности, обещают множество мини-боссов Мародёров.

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Первая часть The Ancient Gods (Part One) выйдет 20 октября. Вторая — когда-нибудь потом.