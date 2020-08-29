Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дополнение DOOM Eternal — The Ancient Gods не потребует наличия основной игры

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Журналисты PCGamesN побеседовали с геймдиректором DOOM Eternal Хьюго Мартином и исполнительным продюсером Марти Страттоном и выяснили несколько любопытных подробностей грядущего первого сюжетного дополнения под названием The Ancient Gods.

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Как уточняют разработчики, они постарались сделать дополнение максимально доступным для широкой аудитории, и в этом им помогут два фактора. Во-первых, его события разворачиваются после основной сюжетной кампании DOOM Eternal, а её до конца прошли гораздо больше игроков, чем одиночную кампанию DOOM (2016). Во-вторых, сам аддон будет распространяться в двух вариантах: обладатели DOOM Eternal получат возможность приобрести его как DLC, остальные же смогут купить The Ancient Gods как самостоятельную игру.

реклама

Всего дополнение будет состоять из двух частей, и в сумме они смогут посоперничать с оригинальной DOOM Eternal по продолжительности и контентному наполнению. Разработчики обещают, что в дополнении нас ждут интересные новшества в построении уровней, а с самого начала прохождения будет доступен весь арсенал из оригинальной кампании. Хотя у игроков и будет возможность приобрести The Ancient Gods отдельно, но рассчитано оно на тех, кто ознакомился с основной игрой. В частности, обещают множество мини-боссов Мародёров.

реклама

Первая часть The Ancient Gods (Part One) выйдет 20 октября. Вторая — когда-нибудь потом.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software doom eternal
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дополнение DOOM Eternal — The Ancient Gods не потребует наличия основной игры
+
Новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One
+
The Lord of the Rings Gollum также выйдет на PlayStation 4 и Xbox One
+
Новый геймплейный ролик Assassin’s Creed: Valhalla демонстрирует драки с мифическими существами и коллективные попойки
7
Разработчики жестокого экшена Hatred анонсировали War Mongrels — тактическую стратегию в декорациях Второй мировой
4
Вербовка пчеловода и разговоры о нелинейности в свежем геймплее Watch Dogs Legion
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 55
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
9
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
119
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
119
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
61
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
24
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
20
Обзор и тест сборки с AliExpress за $99: мать Jingsha X79M-S V1.0 + E5-2620 + 4x4GB + кулер
42
Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
4

Сейчас обсуждают

Adam01
14:08
Одна видеокарта по цене четырех ps5,удачи nvidia!
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Kutuz
14:08
Особенность ресурса, где большинство контента создается независимыми блогерами, а не авторами, входящими в состав редакции, а в силу этого отсутствует четкая координация между ними, кто о чем будет пи...
В магазине Epic Games бесплатная раздача игр Hitman и Shadowrun
ivvy1000
14:07
3090 будет стоить 2-3k баксов, за такие деньги с учетом выхода новых консолей ее возмут только те, кому она нужна для работы, а 24гб памяти выглядит очень привлекательными для кучи задач. Ну и еще ка...
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Anglesmith
14:04
WiFi-роутер от мобильного оператора скорость не режет. Мобильная сеть режет.
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
wwr222
14:04
До той поры,пока туда не засунешь более-менее мощное железо
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
Дмитрий Батарейка
14:02
Одни плюшкины собрались и спорят у кого хлама больше 🤷‍♂️
8 причин, по которым не стоит в 2020 году покупать SSD объемом менее 1 ТБ
Kostik_I
14:02
Карты в тексте перепутаны
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
GipeRus
14:02
вот результат по кабелю, по wifi в районе 500
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
wwr222
14:01
Два больших и дорогих утюга,ну чуть подешевле
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Kutuz
14:01
Во-во, я тоже в режиме нон-стоп не мониторю все магазы и все новостные сайты, чтобы никакой халявы не упустить)) Есть какие то другие тоже дела, можно конечно упрекнуть в непрофессиональном подходе, м...
В магазине Epic Games бесплатная раздача игр Hitman и Shadowrun
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем