The Lord of the Rings Gollum также выйдет на PlayStation 4 и Xbox One
В начале этого года разработчики из Daedalic Entertainment обозначили свой проект The Lord of the Rings Gollum как «некстгенный». Теперь же в ходе мероприятия Future Games Show выяснилось, что на самом деле он «кроссгенный»: помимо PC, PlayStation 5 и Xbox Series X новинка также заглянет на устаревшие консоли PlayStation 4 и Xbox One.
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The Lord of the Rings Gollum посвящена жизни Голлума и его внутренней борьбе с личностью полурослика Смеагола. Поскольку Голлум никудышный боец, то игровой процесс в основном будет состоять из стелса и выбора между предлагаемыми Голлумом и Смеаголом вариантами решения поставленной задачи. Игрок может выбирать тот вариант, который считает оптимальным в конкретном случае.
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По сюжету, Голлум удирает из мордорской крепости Барад-дур и отправляется на поиски Бильбо Бэггинса. Релиз The Lord of the Rings Gollum состоится в конце 2021 года.
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