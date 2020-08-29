Управление крупным боевым роботом в новом геймплее Serious Sam 4
Разработчики из студии Croteam приняли участие в августовском Future Games Show и привезли на мероприятие свежий геймплей ожидаемого боевика Serious Sam 4. В нижеуказанном видео нам напоминают, что Крутой Сэм будет защищать Землю от легионов Ментала не только с помощью ручного оружия и искромётного юмора, но и с использованием тяжёлой техники вроде гигантского пилотируемого робота, способного пустить на фарш десятки, а то и сотни чудовищ одновременно. В игре данный робот иронично называют «Папа-мобилем».
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Напомним, что релиз Serious Sam 4 недавно был отложен до 24 сентября.
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