Космический симулятор X4: Foundations до конца года получит большое обновление Cradle of Humanity
Разработчики из студии Egosoft напомнили о существовании космического симулятора X4: Foundations. Для данного проекта было анонсировано второе дополнение — Cradle of Humanity. Если верить заверениям авторов, это большое DLC существенно расширит игровую вселенную и даже «вернёт игроков на Землю».
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Земля — центральная тема обновления, это очевидно. Игроки узнают, что случилось с планетой спустя десятки лет после закрытия Врат. Cradle of Humanity будет представлена двумя новыми земными фракциями с уникальными станциями, кораблями и, разумеется, экономическими системами. Разработчики также пообещали вернуть в игру некую таинственную пиратскую фракцию.
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Egosoft вместе с дополнением Cradle of Humanity также выпустит особое техническое обновление для клиента игры. Оно добавит новые визуальные эффекты и систему терраформирования. Cradle of Humanity станет доступна для покупки всем владельцам X4: Foundations ближе к концу нынешнего года.
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