Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Космический симулятор X4: Foundations до конца года получит большое обновление Cradle of Humanity

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Разработчики из студии Egosoft напомнили о существовании космического симулятора X4: Foundations. Для данного проекта было анонсировано второе дополнение — Cradle of Humanity. Если верить заверениям авторов, это большое DLC существенно расширит игровую вселенную и даже «вернёт игроков на Землю».

реклама

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Земля — центральная тема обновления, это очевидно. Игроки узнают, что случилось с планетой спустя десятки лет после закрытия Врат. Cradle of Humanity будет представлена двумя новыми земными фракциями с уникальными станциями, кораблями и, разумеется, экономическими системами. Разработчики также пообещали вернуть в игру некую таинственную пиратскую фракцию.

реклама

Egosoft вместе с дополнением Cradle of Humanity также выпустит особое техническое обновление для клиента игры. Оно добавит новые визуальные эффекты и систему терраформирования. Cradle of Humanity станет доступна для покупки всем владельцам X4: Foundations ближе к концу нынешнего года.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

egosoft cradle of humanity
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Космический симулятор X4: Foundations до конца года получит большое обновление Cradle of Humanity
+
Автосимулятор Project CARS 3 поступил в продажу и получил плохие отзывы от игроков и прессы
2
Через несколько дней Desperados III получит первое дополнение
+
Авторы Age of Empires III Definitive Edition сравнили модели юнитов из ремастера с оригиналом 2005 года
6
Ремейк градостроительного симулятора Pharaoh выйдет в следующем году
4
Шуточный симулятор управляющего больницей Two Point Hospital стал временно бесплатным
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 55
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 28
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
9
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
250
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
99
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
113
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
36
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
37
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
12
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
10

Сейчас обсуждают

ALSTER
21:09
Заглот, надо было всю "статью" сунуть в заголовок, и главное, побольше крикливых дурацких лозунгов типа цены 2000 долл. Когда видишь эти заголовки так и хочется зайти и накостылять тебе
Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090
512-bit
21:08
а RTX 3060 в 720 вечнозелёных. 3070 превращается, превращается в элегантно обрезанную 3060.
Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090
lion77815
21:06
корпус ролсен атх 2004г.в.... еще лет на 20 хватит бп чифтек 650вт 2012гв ... еще ... короче вы понеле (с) чтоянд
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
Elias Moses
21:05
Так 720 бачинских имелось ввиду наверное 3070 а не 3060. НЕ смотря на то что могу позволить купить 3090 за свой месячный доход и 3070 на сдачу никогда не совершу покупку сего топа
Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090
Leshiy2371
21:03
А не до 600-650 ? Сколько там 2080Ти Лайтнинг жрала ?450-520Вт ? То-то Змей отказался от такого "сокровища".
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Bratken
21:02
тоже 400 серия вспомнилась
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Dmitry Andreev
21:02
Несмотря на то, что я живу в США, 2000$ только за видяху это - дорого.
Раскрыты полные технические характеристики видеокарт NVIDIA следующего поколения – 24 Гб памяти, 350 Вт и цена от 2 000 долларов за RTX 3090
Slow Mo
21:00
По всем утечкам рост производительности 4хххх райзенов в целом не меньше 20%
Может ли более дешёвый Intel Core i9-10850K заменить Core i9-10900K и стать достойным конкурентом для AMD Ryzen 9 3900XT — тестирование TechPowerUp
Leshiy2371
21:00
Итак - 3090 с 24Гб и 3080 с 10-ю. "Вай-вай,как мало памяти!Хуанг жадный шайтан!!!" Вы подождите чутка,пока Лизка не вывалит свои Биг Дыни - вот тогда-то Хуанг и достанет из широких штанин свой "супер-...
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
ego0550
20:58
Вообще то у 2080ти 250/280Вт. То, что отдельные производители выпукали биос с раширением PL до 375 ради выжима дополнительные 5% производительности к делу вообще не относится.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем