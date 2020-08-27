Журналисты наглядно сравнили оригинальную Mafia с ремейком
Вчера вечером было официально снято эмбарго на публикацию предварительных обзоров на Mafia Definitive Edition, благодаря чему мы смогли ознакомиться с несколькими часами записей игрового процесса. Разумеется, на почве публикации нового геймплея моментально начали прорастать видеоролики-сравнения ремейка с оригиналом, наглядно демонстрирующих восемнадцать лет разницы между проектами.
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Как можно заметить, в Mafia Definitive Edition представлена продвинутая анимация персонажей, благодаря чему по лицам героев можно определять их эмоции, что заметно меняет восприятие сцен и улучшает погружение в игровой процесс. Также заметны изменения в структуре миссий и их более интересная постановка в ремейке. Разницу в графическом исполнении можно и вовсе оставить без комментариев, разве что оригинал для своего возраста выглядит вполне достойно.
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Напомним, что до выхода Mafia Definitive Edition остался месяц: отправиться в Лост-Хэвен можно будет 25 сентября.
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