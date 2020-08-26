Релиз ремейка Mafia состоится в конце следующего месяца, но разработчики решили скрасить наше ожидание. Без помощи профильной прессы дело не обошлось. Итак, в 18:00 по московскому времени спало эмбарго на публикацию видеоматериалов с впечатлениями от журналистов.

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Разумеется, в Сети сразу появилось большое количество геймплейных роликов, которые призваны показать, какая работа была проделана Hangar 13. Их Mafia: Definitive Edition — это действительно ремейк, сохраняющий и приумножающий все отличительные особенности оригинала.

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Что до самих роликов, то сначала стоит обратить внимание на видеопревью от Hangar 13. Там очень много комментариев от разработчиков. Если дружите с английским языком — милости просим.

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Выпущенные видеоматериалы от других разработчиков заостряют наше внимание на проработке окружения, объектов, сохранённых режиссёрских приёмах повествования и, разумеется, персонажах. Все журналисты сходятся во мнении о том, что Mafia: Definitive Edition — это та игра, которую представляли себе авторы оригинала, но не смогли создать в полном объёме из-за технологических ограничений.

Нужно также понимать, что ремейк создаётся на базе движка Mafia III. Это повлияло на здешнюю систему анимаций и проработку спецэффектов. Разработчики утверждали, что вождение и стрельба воссоздавались с полной оглядкой на оригинал, но опытные журналисты склоняются во мнении, что реализация этих двух геймплейных механик больше напоминает о Mafia III.

Mafia: Definitive Edition поступит в продажу 25 сентября. Проект выйдет на Pc, Xbox One и PlayStation 4. На выставке Gamescom нам покажут новый сюжетный трейлер. Специально для тех, кто в оригинал не играл и не успел «проспойлерить» всю подноготную.