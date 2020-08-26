В начале этой недели в Сети появилась информация от якобы знакомого с ситуацией в студии 343 Industries источника, который сообщил о планах об отказе от версии Halo Infinite для консоли Xbox One, а также о последующем возможном переносе релиза аж на 2022 год. Хотя на фоне увиденного премьерного показа игрового процесса Halo Infinite данная информация прозвучала правдоподобно, спустя пару дней выяснилось, что она всё же является выдумкой.

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Слух развенчал комьюнити-менеджер 343 Industries Джон Юничек. По его словам, не стоит верить всему, что можно найти на просторах Сети: студия не планирует отменять обозначенный ранее релиз в 2021 или менять платформы.

Стоит напомнить, что ранее Halo Infinite должна была стать одной из «стартовых» игр Xbox Series X, но после премьерного показа геймплея и обрушившегося шквала критики разработчики приняли решение о переносе выхода на 2021 год. Подумывали даже об эпизодической модели релиза, чтобы игрокам не пришлось долго ждать, но в итоге посчитали, что к Halo Infinite данная модель неприменима.