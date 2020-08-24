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Авторы Gotham Knights объяснили, зачем «убили» Бэтмена

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В субботу WB Games Montreal наконец-то представила новую игру по вселенной Бэтмена — Gotham Knights. Всё бы ничего, но новинка не принадлежит к серии Batman Arkham, да и самого Тёмного Рыцаря в ней не будет; по сюжету, Брюс Уэйн погиб, а вместо него на защиту Готэма выйдет четвёрка героев Бэт-семьи — Бэтгёрл, Робин, Красный Колпак и Найтвинг — которым предстоит противостоять Суду сов.

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Решение неоднозначное, но разработчики в беседе с изданием IGN попытались его если не оправдать, то хотя бы объяснить логику его принятия. Как поясняют авторы, их задачей было лишение игроков чувства уверенности и безопасности: Готэм, находившийся под опекой Бэтмена на протяжении многих лет, лишается своего защитника, и теперь его союзникам предстоит заменить Тёмного Рыцаря в его сложном, но правом деле. Как, что делать, с кем бороться — это всё вопросы, на которые четвёрке героев, а с ними и игрокам, придётся искать ответы.

В среде поклонников вселенной DC уже возникают различные фанатские теории, по которым Бэтмен просто устал бороться со злодеями и инсценировал гибель, чтобы отойти от дел героем. Будет ли в Gotman Knights вполне ожидаемый сюжетный поворот, узнаем в следующем году на всех актуальных (и не очень) платформах.

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