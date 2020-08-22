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Gotham Knights без Бэтмена официально анонсирована, релиз — в следующем году

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Warner Bros Montreal так долго «тизерила» новую игру про Бэтмена, что сообщество уже устало ждать официального анонса. К счастью, всё прошло по плану, и новый проект — Gotham Knights — был официально представлен в рамках мероприятия DC FanDome.

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Впрочем, любителям супергероя в обтягивающих чёрных штанишках рано радоваться. По сюжету игры, Брюс Уэйн погиб, и теперь в ряды защитников Готэма вступают новые, но при этом хорошо знакомые персонажи — Робин, Найтвинг, Красный Колпак и Бэтгёрл. Героям предстоит противостоять Суду Сов и их многочисленным злодеяниям. Собственно, именно поэтому Gotham Knights и лишилась привычного префикса Batman.

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Допускается как одиночное прохождение, так и кооператив на двоих — героев при этом можно выбирать по своему усмотрению.

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Геймплей:

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Скриншоты с четвёркой главных героев:

Релиз запланирован на следующий год на всех актуальных платформах, в том числе и на «некстгене».

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