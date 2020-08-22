Gotham Knights без Бэтмена официально анонсирована, релиз — в следующем году
Warner Bros Montreal так долго «тизерила» новую игру про Бэтмена, что сообщество уже устало ждать официального анонса. К счастью, всё прошло по плану, и новый проект — Gotham Knights — был официально представлен в рамках мероприятия DC FanDome.
реклама
Впрочем, любителям супергероя в обтягивающих чёрных штанишках рано радоваться. По сюжету игры, Брюс Уэйн погиб, и теперь в ряды защитников Готэма вступают новые, но при этом хорошо знакомые персонажи — Робин, Найтвинг, Красный Колпак и Бэтгёрл. Героям предстоит противостоять Суду Сов и их многочисленным злодеяниям. Собственно, именно поэтому Gotham Knights и лишилась привычного префикса Batman.
реклама
Допускается как одиночное прохождение, так и кооператив на двоих — героев при этом можно выбирать по своему усмотрению.
реклама
Геймплей:
реклама
Скриншоты с четвёркой главных героев:
Релиз запланирован на следующий год на всех актуальных платформах, в том числе и на «некстгене».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила