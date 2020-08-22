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PC-версия Call of Duty Black Ops Cold War будет распространяться через Blizzard Battle.net

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Последние несколько лет PC-версии игр серии Call of Duty распространяются исключительно через сервис Blizzard Battle.net, поэтому логично было предположить, что и новенькая Black Ops Cold War не станет исключением из нового правила. И вот, информация подтвердилась: соответствующая пометка была обнаружена в информационной рассылке от Activision Blizzard. Также из рассылки стало известно, что за PC-версию Black Ops Cold War снова отвечает коллектив Beenox.

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Call of Duty Black Ops Cold War собираются полноценно представить в следующую среду, 26 августа, «внутри» королевской битвы Call of Duty Warzone. Пока что о новинке известна только самая базовая, если не сказать примитивная информация — сеттинг Холодной войны.

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activision treyarch raven software call of duty black ops cold war
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